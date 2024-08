Kuldne kõrgmood: uus parfüüm koertele Dolce & Gabbanalt

Uus Dolce ja Gabbana koerte parfüüm nimega "Fefe", on nimetatud Domenico Dolce koera auks ja mis tuli välja selle kuu alguses, on välja pandud moebrändi butiigi aknal Roomas, teisipäeval, 6. augustil 2024. Parfüüm on sertifitseeritud loomadele sobivaks vastavalt Itaalia "Safe Pet Cosmetics" protokollile, kuid mitte kõik veterinaarid ei nõustu koertele mõeldud lõhnade kasutamisega, kuna need võivad segada nende lõhnataju ja varjata halbu lõhnu, mis võivad olla mitmesuguste haiguste sümptomiks.

Foto: AP / Scanpix