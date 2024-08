Tormistel turgudel võidavad laenuvõtjad, kaotavad tarbijad

Soome Nordea panga peaanalüütik Jan Von Gerich jõudis teisipäeval juba teatada, et tema hinnangul on senine kukkumine liiga kiire, sest 12 kuu euribor taandus lausa 3,138 protsendini. Nordea oli varem prognoosinud, et augusti alguses püsib 12 kuu euribor üle 3,4 protsendi. Pankuri reaktsioon on lihtsalt seletatav, sest mida kõrgemad on laenuintressid, seda enam kasumit teenitakse.