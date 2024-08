RMK miljonihange: riigi rahad voolavad peosaalidesse

RMK, organisatsioon, mille eesmärk on riigimetsa majandamine, on otsustanud investeerida suure summa raha ürituste korraldamise teenustesse. See summa ületab sotsiaalteenustele ettenähtud rahvusvahelist piirmäära, milleks on 750 000 eurot, mis paneb mõtlema, kas selline kulu on tõesti vajalik ja õigustatud.