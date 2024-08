Hankedokumentide järgi on võimalik pakkumisi teha 9. septembrini. Ministeerium otsib kolme esindussõidukit, sealjuures peab olema tegu pistikhübriididega. Oluline on dokumendite järgi asjaolu, et ministeerium hangib alla 50g CO2 näitajaga sõidukeid, mis on keskkonnahoidlikud.