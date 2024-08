Juba mitmendat aastat räägib valitsus, et riigis on vaja leida kärpekohti. Väga kaugele nende juttudega jõutud aga pole. Praegune valitsus on samuti rääkinud «jõhkratest kärbetest». Seda retoorikat kritiseeris suve hakul ka praegune rahandusminister Jürgen Ligi.