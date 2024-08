5 viga, mida investorid sageli teevad

Pikaajaliste ja perioodiliste investeeringute tegemisega kaasneb sageli pidev huvi jälgida, milline on hetkeseis. Kuigi enamasti seatakse enne investeerimisega alustamist eesmärgid ja ennustatakse, millal nendeni jõutakse, siis tekib sellele vaatamata kihk oma finantsidel pidevalt silma peal hoida. Kuigi majandusuudiste jälgimine ja finantsturu teave on olulised, siis ei ole see tegevus passiivsete investeeringute puhul vajalik.