Pane end proovile: vahukomminipp, mis aitab sul raha säästa ja teenima panna

Teadmised säästmisest on olemas, aga inflatsioon on kõrge, kulud suured ja, kuigi soov on suur, siis raha sulab näppude vahel kui jäätis suvepäikese käes? Ometigi on omajagu inimesi, kes säästavad hoolimata kõigist neist takistustest ja nad mitte ainult ei pane raha kõrvale, vaid suudavad seda ka järgmisel hetkel mitte ära kulutada. See nõuab tugevat iseloomu ja distsipliinitunnet. Võib mõelda, et selline iseloom inimesel kas on või ei ole, aga uuringud näitavad, et enesekontrolli ja naudingu edasilükkamise võimet saab heade nippidega ka toetada.