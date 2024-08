Heido Vitsur: Eestis on vaesuse piir 1600 eurot kätte

Tänases Vikerraadio hommikuprogrammis kõneles LHV analüütik ja majandusteadlane Eesti hinnatõusust. Vitsur märkis, et on juba kolm aastat tige, sest pole tehtud mitte midagi, et pidurdada Eesti hinnakasvu ja me anname sellele hoopis hagu alla hindu valitsuse otsusega suurendades.