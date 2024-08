Estonian Cell: Eleringi plaan toob meile hoobilt miljon eurot lisakulu juurde

Uue aasta veebruarist hakkab Eestis kehtima uus elektritasu, millega Elering tahab rahastada Venemaa elektrivõrgust lahtiühendamise kulusid, muretseda piidavalt võimsust-sagedust, et Eestis elekter alati kättesaadav oleks. Kui suur see tasu lõpuks olema saab, pole kellelegi täpselt teada. Elering on rääkinud, et tarbijatele lisandub 5,31 € Mwh kohta, tootjatele teist samapalju.