Merko Ehitus loodab, et turu madalpunkt on möödas

Merko Ehituse juhatuse esimees Ivo Volkov ütles, et arvestades üldist sentimenti ehitus- ja kinnisvaraturul, saab teise kvartali ja esimese poolaasta tulemustega rahul olla, kuigi poolaasta kasumlikkus on eelmise aastaga võrreldes langenud kinnisvaraarenduse äri osakaalu vähenemise tõttu ning tellimused on järsult langenud teedeehituses, mis ei ole kontserni liiga suure mõjuga valdkond.