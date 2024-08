2024. aasta I poolaasta on ehitusturul möödunud järjest tiheneva konkurentsi tingimustes. Avaliku sektori tellimused on jätkuvalt madalseisus ning erasektori ehituseelne protsess on jätkuvalt väga pikk. Analüütikute hinnang lähimate kvartalite majanduskasvule on ettevaatlik ja eratellijate tegevus sellega kooskõlas.