Kiire hinnatõus paneb valitsuse oma sõnu sööma

Arvud on halastamatud: statistikaamet ütles, et juulikuus tõusis Eesti tarbijahinnaindeks võrreldes juunikuuga 0,3 protsenti ning võrreldes aasta varasemaga on hinnad kallinenud 3,4 protsenti. Ennekõike vedasid hinnatõusu teenused 6,3 protsenti kallimate hindadega, kaupadele tuli otsa 1,7 protsenti hinnalisa. Euroopa Liidu keskmine hinnatõus oli samal ajal 2,6 protsenti.

Samal ajal tahaks Eesti valitsuse poliitikud, et rahvas keskenduks positiivsele. Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo rääkis läinud nädalal, et kiire hinnakasvu periood möödas ja inimeste ostujõud paraneb, Tallinna lennujaamas on reisijarekordid ja inimeste hoiused aina kasvavad. Konjunktuuriinstituudi juht Peeter Raudsepp rääkis teise kvartali tulemusi tutvustades, et oleme teel Euroopa viie kalleima riigi hulka – sest toiduainete ja tööstuskaupade hindade tõttu oleme paratamatult sinna teel.