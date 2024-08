KINNITAGE RIHMAD Aasta teisel poolel kiireneb inflatsioon veelgi

Aasta esimest poolt iseloomustanud inflatsiooni aeglustumise trend on nüüdseks läbi. Inflatsioon saavutas 2,5-protsendilise madalseisu juunikuus. Edaspidi on oodata tarbijahindade tõusu kiirenemist, mille põhjuseks on toidutoormete kallinemine välisturgudel ja oodatav majanduse elavnemine. Aasta lõpuks prognoositakse inflatsioonimäära tõusu üle 4 protsendi, teatas Kristjan Pungas, rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik.