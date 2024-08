Kaubandushiid loobus ootamatul põhjusel Tesla autode soetamisest

Saksa päritolu suure ravimite ja ilutoodete jaemüügiketi tegevjuht Raoul Rossmann kirjutas pressiteates, et Tesladest loobumise põhjus on selles, et autotootja tegevjuht Elon Musk asus USA-s toetama presidendikandidaadina Donald Trumpi. «Musk ei varja enam oma toetust Trumpile, kes on korduvalt nimetanud kliimamuutusi pettuseks. Sellised avaldused on tugevas vastuolus Tesla missiooniga osaleda läbi elektriautode tootmise keskkonna kaitsmisel,» märkis ta.