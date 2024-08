Peagi suletavat Lenini muuseumi külastas rekordarv inimesi

Muuseumi direktori Kalle Kallio sõnul nähti selliseid külastajanumbreid viimati 1980ndatel. aastatel, kui Nõukogude Liidu ametlik reisibüroo Inturist vedas muuseumi bussitäiteid turiste.

«Lenini muuseum kuulus omal ajal kohustuslikku külastusprogrammi,» ütles Kallio.

Muuseumi direktor ütles, et suurel külastajate arvul võivad olla mitmed põhjused. Mõned võivad soovida Lenini muuseumiga hüvasti jätta, teised aga külastavad esimest korda, kuni see on veel võimalik.

Aprillis teatas muuseum, et Lenini muuseumi viimane avamispäev praeguse nime all on 3. novembril. Muuseum avati 1946. aastal.

Näitused demonteeritakse ning 2025. aasta veebruaris avatakse samas ruumis uus muuseum nimega Nootti, mis toimib Soome ja tema idanaabri ajalooliste suhete muuseumina.

Nootti on soomekeelne sõna, mis tähistab riikidevahelist diplomaatilist kirjavahetust.

Ei taha olla minevikus kinni

Postimees kirjutas aprillis, et tulevane museum Nootti keskendub Soome poliitilisele ajaloole, kuid ka tänapäevale.

«Ajalugu ei lõppenud Nõukogude Liidu lagunemisega ja me ei taha jääda mineviku vangideks,» märkis muuseumi direktor Kalle Kallio muuseumi teadaandes.

«Autoritaarne ülekohus on Venemaal taas igapäevane, kuid vaevalt on neil enam kui sada aastat tagasi surnud Leniniga mingit pistmist. Vana nimi ei klapi enam meie näituse sisuga, see eksitab avalikkust ja tekitab arusaamatusi,» põhjendas Kallio.

Tavapilet peagi suletavasse Lenini muuseumisse maksab kaheksa eurot. Pensonäridele ja õpilastele on pilet kuus eurot ja alaealised pääsevad muusemisse tasuta.

Tallinnast Tamperesse saab reisida ka lennukiga. AirBalticu otselennud viivad sihtkohta hinnaga alates 19 eurot.