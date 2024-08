Inbanki kasum kerkis tänu laenuportfelli suurenenud tootlusele koguni 70 protsenti

«Viimase pooleteise aasta sihikindlad jõupingutused tooted kõigil turgudel ümber hinnastada on vilja kandnud, samuti oleme oma müügitulemustega väga rahul – see kinnitab kõnekalt meie toodete suurepärast konkurentsivõimet turul,» ütles Põldoja.

«Esimesel poolaastal kokku oli Inbanki laenude allahindluse kulu 1,5 protsenti laenuportfellist ning eeldame, et meie krediidikulu jääb eesmärgiks seatud 1,6 protsendi piiridesse, kuna tööhõive on püsinud tugeval tasemel ja inflatsioon on taandumas kõigil meie turgudel,» ütles Põldoja.