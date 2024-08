Eesti Pank: juulis kallinesid peamiselt teenused

Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks juulis eelmise kuuga võrreldes 0,3 protsenti ning aastataguse ajaga võrreldes 3,4 protsenti. Toiduained ja tööstuskaubad kallinesid aastaga üle 2 protsendi, teenuste hinnakasv ulatus 7,6 protsendini. Üldist hinnakasvu hoidis juulis mõnevõrra tagasi vaid see, et energia odavnes 0,3 protsenti.

«Kaupade kallinemine on viimastel kuudel püsinud 2 protsendi läheduses, sest jaemüügi maht väheneb jätkuvalt, see aga ei võimalda hindu kergekäeliselt tõsta. Riiete ja jalatsite hinnad odavnesid juulis aasta võrdluses esimest korda alates 2021. aastast. Kahe kuuga on riiete hinnatase langenud rekordilised 10 protsenti. Osaliselt on selle taga riiete hooajalised allahindlused, aga ka kaupluste väiksemad juurdehindlused. Eestis on riided ja jalatsid kallimad kui teistes euroala riikides keskmiselt – seda soodustab ka meie külmem kliima, mille tõttu on toodete sortiment mõnevõrra teistsugune,» märkis ta.