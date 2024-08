Mida peaks teadma, kui üleujutus kahjustab parklas seisvat või lombist läbi sõitnud autot?

Ta selgitas, et tavapärane liikluskindlustus üleujutusest saadud kahjude puhul ei aita, kui auto pole kahju saanud just otseselt liiklusõnnetuse tõttu. Kaskokindlustus aitab sellisel juhul, kui kõrge veetaseme tõttu kahjustunud sõiduk seisis näiteks parkimismajas, parklas või tänaval.

«Kui on aga olukord, kus inimene teadlikult sõidab läbi sügavast lombist või vee all olevast tänavast, siis ei lähe see enam vältimatu ega ootamatu kahju alla ja kindlustus ei pruugi kahjusid korvata. Ehk autojuht ei tohi teadlikult oma sõidukit ohtu panna. Seda eriti siis, kui tänav on juba suletud, seal on hoiatavad märgid jne,» lausus Semjonov.