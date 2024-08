Raport: Eesti kaupade eksport Venemaale on hoolimata sõjast kasvanud

Sõja puhkedes ja sanktsioonide rakendudes on import Venemaalt ja Valgevenest kiiresti langenud – kui 2021. aasta viimases kvartalis moodustas see 393 miljonit eurot ehk 4,7 protsenti Eesti SKP-st, siis tänavu esimeses kvartalis olid vastavad numbrid 40,5 miljonit eurot ja 0,4 protsenti. Eesti eksport Venemaale ja Valgevenesse on aga liikunud vastassuunas – 2021. aasta neljandas kvartalis moodustas eksport 1,2 protsenti Eesti SKP-st ning tänavu esimeses kvartalis oli see tõusnud tasemele 1,5 protsenti SKP-st.

Vähenenud on 769 ja kasvanud 170 tootegrupi import. Kaubagruppide analüüs viitab, et Eesti ettevõtted on asendanud varasemalt Venemaalt ja Valgevenest pärit tooteid ja teenuseid, hankides neid nüüd teistelt turgudelt, kuid sageli tähendab see kõrgemaid sisseostuhindasid. Tootegruppides, kus import Venemaalt ja Valgevenest on kahanenud, on teistest riikidest importimine mullu kasvanud summaarselt 4,5 miljardi euro võrra aastas võrreldes 2019−2021 keskmisega. «Viimased kaks aastat on näidanud, et näiteks puidutööstuses ja metalltoodete tootmises oli soodne Venemaa toore Eesti oluliseks konkurentsieeliseks,» tõi Varblane välja.