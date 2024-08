Graafik Euribor tegi taas järsu languse, pankuri hinnangul on kukkumine juba liiga kiire

Eelmise aasta oktoobri keskel saavutas 6 kuu euribor pärast 2008. aasta finantskriisi oma uue tipu, kerkides 4,14 protsendini. Sellest ajast on baasintress vaikselt alla tiksunud, viimasel nädalal on langus aga kiirenenud.

12 kuu euribor kukkus eile suisa 3,138 protsendini, kirjutas Kauppalehti. Soome Nordea panga peaanalüütik Jan Von Gerich peab langustempot juba liiga kiireks. «Teisipäeval tegi 12 kuu euribor selle aasta senise suurima languse, kuna USA majandusmured on ka Euroopa Keskpanga ootusi alla tõmmanud. Võrreldes meie endi prognoosiga on euribor juba liiga palju langenud ning edaspidine suund on jälle selgelt mõõdukas,» arvas Gerich sotsiaalmeedias X.