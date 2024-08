Krüpto teeb comeback'i, hoolimata majandusmuredest

Krüptovaluutade logodega mündid, mida sageli fotodel näha on, on ainult illustreerivad objektid. Tegelikkuses krüptovarad selliste materiaalsete müntidena ei eksisteeri, kuna krüptovaluutad on digitaalsed varad ja eksisteerivad ainult elektroonilisel kujul plokiahelas

Vaatamata sellele, et suurimate digitaalvarade pooldajad on rõhutanud Bitcoin'i potentsiaali kui «turvasadama» vara, on see viimastel päevadel käitunud nagu kõrge kasvupotentsiaaliga tehnoloogiaaktsia.