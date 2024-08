Eesti väikeettevõtjast sai võitu «globalistide rünnak»

Kuigi 2023 majandusaruanne ütleb, et ettevõtte reservid ja finantsseis on väga hea, mis loob tugeva aluse 2024. aastaks, on ettevõtte juht Aular Soon Järva Teatajale selgitanud, et tegevuse lõpetamise põhjuseks on ebasoodne ettevõtluskeskkond, täpsustades, et peab silmas nii Euroopa Liitu, mitte üksnes Eesti riiki.