Lisaks elektriautodele kaotab teinegi mootoritüüp kiiresti populaarsust

Pistikhübriidid (PHEV) on hübriidajamiga sõiduk, mida saab laadida pistikust samamoodi kui täiselektriautot, kuid millele saab panna vajadusel ka bensiini või diislit sisse. Seega kui elektriga enam ei saa, siis fossiilne kütus aitab ikka hädast välja. Erinevalt ainult akutoitel sõitvatest autodest saab nendega võtta ette ka pikemaid sõite, ilma et peaks laadimisvõimaluste pärast muretsema. Just see ongi üks pistikhübriidide suurimaid eeliseid.

Samas suurimaks takistuseks on nende kõrge hind. Enamasti kipuvad pistikhübriidide hinnad olema umbes kolmandiku kallimad kui sarnased ainult fossiilkütusega kulgevad automudelid ja ilmselt on see ka peamiseks põhjuseks, miks majandusseisakuga kimpus Euroopa Liidus kukkus juunis seda sorti autode müük koguni 19,9 protsenti. Kiire langus algas juba mais, kuni selle aasta aprillini oli pistikhübriidide müük aga üha kasvanud.

AMTELi andmed näitavad küll, et Eestis oli pistikhübriidide müügikasv tänavu 6 kuuga aastavõrdluses koguni 42,3 protsenti, kuid kuna neid autosid müüakse meil vähe, siis korraliku võrdlusbaasi pole. Eestis on kokku registreeritud pisut üle 3500 pistikhübriidi, mis on kaks korda vähem kui näiteks täiselektriautosid (BEV) ja üheksa korda vähem kui tavalisi hübriidautosid (HEV).