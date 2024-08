HOIUSTAJATE PIDUPÄEV Venemaa pangad pakuvad hoiustajatele kopsakat intressi

Venemaal on praegu pidu hoiustajate tänavas, kuna pangad pakuvad hoiuste eest kopsakat intressi.

Venemaa keskpank üritab inflatsioonipöörisesse jõudnud Venemaa majandust jahutada kõrge, 18-protsendilise intressimääraga. Kuigi see on laenajatele halb uudis, on pidu praegu hoiustajate tänavas, kuna pangad pakuvad hoiuste eest kopsakat intressi.