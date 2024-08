Viru Keskuse Euronicsi tehnikakauplus. Pilt on illustratiivne.

Euronicsil on praegu käimas sooduskampaania «Ossa kui odav», kuid paraku on vähemalt üks kunde pahur, kuna tema hinnangul on kõlavale nimele vaatamata mitme kampaaniatoote allahindlused piinlikult väikesed.