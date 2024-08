Autot lähemalt vaadates tundub, et see on seal kaua seisnud – auto ratta taha on pandud telliskivi, sõiduki armatuurlaud on katki ja seal on suured ämblikuvõrgud. Üks auto küljeklaasidest on purunenud ja klaasi vahelt turritab välja must prügikott. Tõenäoliselt on püütud kilekotiga katkist akent katta, kuid keegi on lootuses autost midagi väärtusliku leida selle eemale kiskunud.