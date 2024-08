Boltil algab Suurbritannias kohtulahing sõidukijuhtide töötingimuste üle

Viimased töötingimuste muudatused hakkasid kehtima augustist, mis tähendab seda, et Bolti sealsetel sõidukijuhtidel on samasugused õigused, nagu on seaduse järgi kõikidel Briti töötajatel – vaatamata asjaolule, et Bolt ei pea sõidukijuhte mitte töövõtjateks, vaid iseendale tööandjateks, kirjutab Financial Times.