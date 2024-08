ÕHUS ON HIRMU 77 protsenti töötajatest tunneb muret palgamuutuste ees

Ebastabiilne majanduslik olukord, rahalise tagavara puudumine, suurenevad elamiskulud ja palgaootuste mittetäitumine on suurendanud muret ja ebakindlust töötajate seas. Lisaks on paljud töötajad mures oma töökohtade säilimise pärast, kuna ettevõtted seisavad silmitsi raskete majanduslike tingimustega ja võimalike koondamistega.

«On selge, et töötajate finantsiline turvatunne on löögi all,» sõnas CV.ee värbamisspetsialist Andra Rand. «Kuigi kandidaatide hulk tööturul on oluliselt tõusnud, on aina keerulisem leida sobivaid töötajaid, kuna inimeste palgaootused on sageli liiga kõrged, võrreldes tööandjate võimalustega.»