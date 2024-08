BaltCapi tegevjuhi ametisse asub Ege Metsandi

Metsandil on üle 20-aastane finantssektoris töötamise kogemus fondijuhtimise, investeeringute haldamise, kapitaliturgudel kauplemise ning krediidiinfo ja äriteabe teenuste ettevõtetes. Ta on olnud juhtivatel positsioonidel mitmetes Põhja- ja Baltimaade finantsasutustes, nagu Swedbank ja Swedbank Investeerimisfondid, Nordea Bank ning Trigon Capital. Metsandil on laiapõhjaline kogemus ettevõtete kasvu toetamisel nii äriarenduse, protsesside parendamise kui ka organisatsiooniliste muudatuste elluviimise kaudu.