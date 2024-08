Infortari osalus Tallinkis kasvab 68,47 protsendini

«Pakkumist tehes arvasime, et see võiks olla atraktiivne neile, kes soovivad piirkonnast väljuda – eeldused pidasid paika ja osutusid tõeseks. Enamik Tallinki 30 000 aktsionäridest otsustas jätkata ja mõtlevad järelikult samamoodi nagu Infortar,» märkis Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt.

«Infortar usub Tallinki ärimudelisse – nende juhtkond ja kogu kollektiiv on teinud head tööd ning viinud ettevõtte edukalt läbi erinevate kriiside. Covidiga seonduvad raskused on suudetud seljatada ning äritegevus normaliseerunud. Lisaks 2023. aasta rekordilistele kasuminumbritele on Tallink vähendanud oluliselt oma laenukoormust ning kindlustanud tugeva finantspositsiooni,» lausus Hanschmidt.