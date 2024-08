Börsiinvestoreid rabas üleilmne aadrilaskmine

Jaapani juhtiv aktsiaindeks Nikkei 225 kaotas päevaga 12,4 protsenti. Sellest hullem oli vaid 1987. aasta must esmaspäev, kui indeks kukkus 14,9 protsenti. Punktiarvult on seekordne kukkumine ajaloo suurim. 1987. aasta 20. oktoobril kaotas indeks 3836 punkti, esmaspäeval aga 4451 punkti.

Jaapani keskpank tõstis läinud nädalal intressi. Juba aastakümneid on võetud jeenides laenu ja ostetud selle eest mingeid tulusamaid varasid. Nüüd on tekkinud jeenile intressi näol mingi hind ja kui jeen kallineb, saavad mõned turuosalised haiget. See odav raha on liikunud kõikjale, Austraalia dollarisse, Briti ärikinnisvarasse ja ilmselt ka USA tehnoloogiagigantide aktsiatesse.