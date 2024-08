Ära kaota pead! Ekspertide nõuanded börsikrahhiga toimetulekuks

Tuntud investor Kristi Saare on Damskyga sama meelt: «Börsid ikka aeg-ajalt kukuvad ja investoril tasub see emotsioon meeles pidada, sest neid kukkumisi tuleb veel. See investori närv tuleb ajaga,» naerab Saare. «Olen üle kümne aasta investeerinud ja mind see enam ei ehmata. Ei tasu rapsida. Tasub meeles hoida, et kahjum on kahjum ikkagi siis, kui sa müüd.»