Globaalne aktsiate müügilaine raputab turge Aasiast Ameerikani

CBOE volatiilsusindeks, tuntud kui Wall Streeti hirmumõõdik, tõusis üle 30 punkti, 53,55-ni, mis on kõrgeim tase alates 31. märtsist 2020, mil maailma mõjutas Covid-19 pandeemia. Fear and Greed Index tuntud ka kui hirmu ja ahnuse indeks, oli 20 peal, näidates «ekstreemset hirmu».

Turu reaktsioon järgnes nõrgale juulikuu tööhõiveraportile USA-st, mis süvendas muret, et Föderaalreserv on jäänud intressimäärade kärpimisega hiljaks. Nimelt on nad eelistanud hoida intressimäärad viimase kahekümne aasta kõrgeimal tasemel.