Krüptobörs: hetkeolukord on turbulentne, kuid me ei näe pikaaegset negatiivset trendi

Krüptovaluutadest rääkides on majanduslanguse hirmudest tingitud laiapõhjaline turumüük viinud kapitali ümberpaigutamiseni kõrgema riskiga varadest eemale, kusjuures digitaalvaluutasid nähakse endiselt suures osas sellistena. See liikumine on süvenenud USA presidendivalimiste hiljutiste dünaamikate tõttu, mida mõned turuosalised peavad krüptovaluutade kui varaklassi suhtes potentsiaalselt vähem soodsaks. Lõpuks on krüptoturul suvekuud ajalooliselt olnud aeglasemad kui teised kuud, pidevalt väiksemate tuludega. On võimalik, et need hooajalised dünaamikad mängivad ka siin rolli.