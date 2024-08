See ei tähenda paraku seda, et olukord kui selline suisa väga ärev ei oleks. Esiteks on probleem «likviidsusõnnetus», mis sai alguse Jaapanist. Jeeni puhul olid odavad nii intressid kui valuutakurss. See muutis selle valuuta ideaalseks instrumendiks, millega finantseerida spekuleerimisfestivali.