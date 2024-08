Infortari tegevjuht: meie eesmärk pole Tallink börsilt ära viia

«See pole meie eesmärk. Meile meeldib, et Tallink on avalik ettevõte ja börsil noteeritud,» vastas Talgre. Samas möönis ta, et kui peaks saabuma olukord, kus kõik investorid tahavad oma vara müüa, siis neil on ostuks raha olemas. Kuid sellist stsenaariumit ei pea Talgre realistlikuks, kuna on enda sõnul investorkogukonnaga suhelnud.