Swedbank: töötleva tööstuse madalseis hakkab taanduma

Kui võrrelda Euroopa riikide selle aasta esimese viie kuu töötleva tööstuse tootmismahtu, siis on selle langus Eestis olnud üks suurimaid. «Meiega sarnane vähenemine on toimunud Tšehhis, Lätis ja Rumeenias, Euroopa tugevaim kasv on tulnud aga Leedust,» sõnas ökonomist.