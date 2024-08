Nelli Janson: hetkel on karuturule kõige lähemal Nasdaq

Karuturg lõpeb üldjuhul siis, kui turuosaliste riskiisu ja kindlustunne taastub ja see võib tihtipeale juhtuda enne, kui kriisi vallandanud põhjused kadunud on ehk nagu öeldakse pulliturg ronib üles mööda mureseina.

Karuturule jõutakse üldiselt siis, kui indeks on kukkunud viimasest tipust 20% allapoole. Hetkel on karuturule kõige lähemal Nasdaq, mis on oma tipust täna hommikuse seisuga kukkunud ligi 15%.