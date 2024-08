Dividendiinvestor: aktsiate hinnakõikumine on normaalne ja tegelikult igati teretulnud

Volatiilsus ehk aktsiate hinnakõikumine on normaalne ja tegelikult igati teretulnud. Just see sama hinnakõikumine ehk tururisk ongi see, mille pärast aktsiainvestor pikaajaliselt oma jõukust börsil kasvatada saab. Tootluse hind on riski talumine, kommenteeris tänast börsi punapäeva dividendinvestor Märten Kress.