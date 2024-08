Tarvo Vaarmets: Warren Buffettil on ka päriselt õigus, langused ongi osa mängust

«Ma ise olen lõpuks aru saanud, et teadustöödega kooskõlas olev Warren Buffetti soovitus olla kannatlik toob pikaajaliselt päriselt ka edu. Seepärast ma oma portfelli pärast ei muretse. Mul on portfellis rohkem kinnisvara, natuke võlakirju, natuke aktsiariski ja omajagu investeerimisootel raha,» märkis ta. «Kuigi üle poole minu portfellist on alati investeeritud, olengi taktikaliselt sel aastal raha osakaalu portfellis mõnevõrra suurendanud. USA börsil ei ole mul sel aastal ühtki positsiooni olnud ega ole ka praegu, sest minu jaoks on oodatav riskiga korrigeeritud tootlus veidi paigast ära.»