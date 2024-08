Tele2 selgitab: milliste probleemide korral ei peaks helistama mobiilioperaatorile?

Kui arvega on probleeme, tuleks see kõne ajaks endale ette valmis võtta. «Tihti on probleemiks teenused, mille kasutamist klient ei mäleta. Näiteks parkimine, annetamine, ennustamine, hääle andmine või digilehe tellimine,» rääkis ta. Kui helistajal on arve ees, saab klienditoe töötaja abiga kõik teenused üle kontrollida ja selgust luua.

Smart-ID, Facebook või Youtube ei tööta

Sageli pöördutakse klienditeeninduse poole ka siis, kui mõne teenuse või veebilehega esineb probleeme. Kahjuks ei saa mobiilioperaator sellise murega klienti aidata. «Smart-ID teenust pakub SK ID Solutions ja näiteks Tele2-l ei ole võimalik selle tõrkeid kuidagi parandada. Sama kehtib Facebooki või Youtube'i puhul. Kui probleem on internetiühenduses, saame meie aidata, aga kui internet toimib, aga veebileht ei tööta, on tõenäoliselt tegemist platvormi enda tõrkega,» ütles klienditoe juht.

Number kajastub ettevõtte nimega

Klientides tekitab tihti ka küsimusi, miks tema numbrilt helistades näitab vastaja telefon ettevõtte nime. «See tähendab, et inimese number on märgitud ettevõtte kodulehel kontaktina. Google tuvastab numbri ja seob selle ettevõttega. Kui see inimest häirib, tuleks ettevõtte kodulehelt number eemaldada, kuid seda ei saa teha mobiilioperaator, vaid ettevõte ise,» ütles Hoffart.

Tolmuimeja ühendamine WiFiga

Tänapäeva koduseadmed on äärmiselt nutikad – tolmuimejat, külmkappi ja isegi robotmuruniidukit on võimalik internetiga ühendada. Kui ühendus ei toimi, helistatakse taas operaatorile. «Saame aidata siis, kui WiFi ruuteriga on probleeme. Kui aga internetiühendus toimib ja probleem on hoopis koduseadmega, ei oska meie teenindajad kahjuks aidata. Meil ei ole kõikide seadmete kasutusjuhendit, seega tasuks pöörduda seadme tootja või edasimüüja poole,» selgitas ta.

Kas kõne tegi ikka Tele2?

Levivate petukõnede ja kelmuste tõttu helistatakse üha enam oma telekomiteenuse pakkujale, et kontrollida, kas tulnud kõne, sõnum või e-kiri oli päris või pettus. «Kõik, kellel on vähegi kahtlus sissetulevas kõnes, võiksid sellest teada anda meie SMS-teenuse kaudu, saates info numbril 12250,» soovitab Hoffart. Tele2 tasuta teenusest petturluse vastu saab lähemalt lugeda veebilehel.