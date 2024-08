Raul Eamets: töötlevas tööstuses põhi veel käes ei ole

«Töötleva tööstuse toodang kahanes eelmise aasta juuni võrdluses kolm protsenti. Tasub meelde tuletada, et ka eelmine aasta samal ajal oli toodang miinuses. Müük jäi võrreldes eelmise aastaga praktliselt samaks, kasvades 0,4 protsenti. Seegi näitab langust, sest kui müük on sama, siis see tähendab ju mahtude vähenemist hinnatõusu võrra,» rääkis Eamets.

«Kui võrrelda juunit käesoleva aasta maikuuga, siis näeme ka mahtude langust samas suurusjärgus ehk -2,9 protsenti. See on natuke murettekitav, sest alates jaanuarist on tööstuse näitajad vähemasti kuises lõikes tasapisi paranenud ehk iga kuu on langus olnud järjest väiksem. Seega ei saa rääkida sellest, et töötlevas tööstuses on languse põhi käes,» jätkas Eamets.