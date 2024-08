Infortar kukkus teises kvartalis ärikahjumisse

«Oleme esimesel poolaastal Soome ja Balti energeetikaturul oma positsioone kindlustanud, turgu juurde võtnud, müüki kasvatanud ja mahuteid järgmiseks hooajaks täitnud – meie baasnäitajad on tugevad ja likviidsuspositsioon soliidne, mis annab meile korraliku platvormi oma investeeringute jätkamiseks,» märkis Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt pressiteates. «Infortari peamiste investeeringute tulemused on tugevalt seotud sesoonsusega – energeetika näitab kõrgeid numbreid külmal perioodil, seevastu laevareisijate arv on tipus suvel.»