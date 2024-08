Jyväskylä ralli tõstis hüppeliselt nõudlust Soome seksitöötajate teenuste järele

Jyväskylä ralli on kokku toonud tuhandeid pealtvaatajaid, kellest üksjagu on andnud tööd ka sealsetele seksitöötajatele.

Pole saladus, et suurvõistlused on ühtlasi piirkonnale ka korralik majanduslik impulss, kuna nii korraldajad kui külastajad jätavad endast maha arvestatava hulga raha. Erand pole ka Jyväskylä, kuhu on liikunud ka Soome seksitöötajad, sest nõudlus nende teenuste järele on ralli ajal kasvanud hüppeliselt.