Järjest enam Eesti inimeste raha liigub piiri taha. Kuid mida sealt ostetakse?

Tollistatistika näitab, et Eesti tarbijate raha liigub riigist välja. Kui 2023. aastal oli eraisikute tollideklaratsioonide arv Hiinast ostes 268 321, siis tänavu ulatub Hiinast ostetud kaupade tollideklaratsioonide arv 85 992.

USA-st ostes oli eraisikute deklaratsioonide arv möödunud aastal 48 181 ja tänavu 26 392. Suurbritanniast ostmise puhul esitasid eraisikud möödunud aastal 62 114 tollideklaratsiooni, kuid tänavu on deklaratsioonide arv juba 35 284, mis viitab sellele, et Suurbritanniast on ostmine kasvanud.