Venemaa tarbimispeo pohmakas jõuab kohale: järjest enam palutakse laenupuhkust

The Moscow Times kirjutas, et laenubuum on viinud selleni, et venelased ei suuda üha enam võla teenindamisega toime tulla. «Eraisikutele antavate laenude mahu kasvu taustal on endiselt tendents, et nõudlus laenude restruktureerimise järele suureneb,» tsiteeris väljaanne Venemaa keskpanka.