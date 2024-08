Kas automaksu kritiseerinud Kalle Grünthalit tabas tõesti globalistide kättemaks?

«Kindlasti on mõned juhtunud nägema/kuulma minu viimast automaksu kõnet Riigikogu kõnepuldist, kus ma muuhulgas avalikustasin ka selle, kuidas mulle tehti suure raha eest ettepanek liituda mingisuguse salapärase organisatsiooniga. Saatsin nad loomulikult pikalt, kuid vaadates praeguste võimul olevate saadikute ja ministrite käitumist Eesti rahva heaolu hävitamisel on enam kui kindel, et paljud neist on selle pakkumise siiski vastu võtnud,» kirjutas Grünthal oma postituses.