Börsimaakler: pulli jalad Wall Streetil värisevad. Mis saab edasi?

Kõhklus tehisintellekti tulususes ja tehnoloogia ettevõtete kõrgetes valuatsioonides viis USA aktsiaturgu juuni keskelt tehtud rekordtasemest pea 5 protsendi suurusesse langusesse. Kui peale USA Föderaalreservi juhi Jerome Powelli kommentaare ja tehnoloogiahiiu Meta tulemusi tundus, et investorid on rahunenud ja oma usu tehnoloogia ettevõtetesse taastanud, siis makronumbrid maailma suurima majanduse osas on hirmu turgudele tagasi toonud. SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur selgitab, mis on juhtunud tehnoloogiaettevõtetega ja USA majandusega.