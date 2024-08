USA kaebas TikToki kohtusse laste privaatsuse rikkumise tõttu

Kohtuasi keskendub väidetele, et TikTok ja selle Hiinas asuv emaettevõte ByteDance on rikkunud föderaalseadust, mis nõuab lapsele suunatud rakendustelt ja veebisaitidelt vanemlikku nõusolekut enne alla 13-aastaste laste isikuandmete kogumist, vahendas uudisteagentuur AP. Samuti heidetakse ettevõtetele ette, et need ei täitnud vanemate soove laste kontode kustutamiseks ning jätsid kontod kustutamata isegi siis, kui teadsid, et need kuuluvad alla 13-aastastele lastele.