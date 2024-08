Jäätisetehased huugavad, külm maius läheb müügiks ka vaatamata hinnatõusule

Kuigi külma maiuse sõpru pole hinnatõus vähem tarbima sundinud, otsitakse lettidelt ikka kampaaniahindu. Hiljuti külastatud muusikafestivalil avanes ilmselt paljudele tuttav vaatepilt: Algkooliealiste lastega pere seisatus jäätisekäru juures ja seiras tähelepanelikult hinnakirja. Ühe tillukese jäätisepalli eest tuli välja käia kolm eurot. Nagu arvata võis, pani see pereisa kukalt sügama, mille tulemusena lubas ta lastele kohe pärast kontserti kiirelt poest läbi lipata ja sealt suure perejäätise osta. Jõnglaste mangumise suutis see kokkuhoidu ja suuremat magusakogust tõotav plaan igatahes vaigistada.

See näide iseloomustab küllaltki hästi praegust ostukäitumist. Ehkki jäätis on viimase kahe ja poole aastaga kallinenud keskmiselt enam kui kolmandiku võrra, pole tarbijate ostuhimu kuhugi kadunud, soodsat hinda aga peetakse äärmiselt oluliseks. Muidugi peetakse ka tähtsaks jäätise päritolu – hinnanguliselt üle 60 protsendi Eestis müüdud jäätisest on kodumaine kaup.

Premia Tallinna Külmhoone juhatuse esimehe Aivar Ausi sõnul on jäätise kallinemise taga kiiresti kasvanud sisendhinnad. Tooraine, materjalide ja püsikulude hinnatõus on teemaks juba mõnda aega ja see puudutab otseselt Eesti suurima jäätisetootja ja -müüja tegevust. «Kasutatavate põhitoorainete nagu koor ja või, samuti pakkematerjalide, logistika ja energiahinnad on tõusnud ja sama trend jätkub käesoleval aastal,» loetles Aus.